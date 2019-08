Wystawiono za nim 16 listów gończych. Wpadł, gdy odwiedził rodzinne strony

Foto: Lubuska Policja Video: Lubuska Policja

Lubuskie: Zatrzymanie mężczyzny poszukiwanego 16 listami...

19.08. | Szukali go od dwóch lat za liczne oszustwa. Wystawiono za nim 16 listów gończych. Wiedzieli, że ukrywa się zagranicą, ale i tam wymykał się organom ścigania. Gorzowskim policjantom udało się go zatrzymać, gdy chwilowo pojawił się znów w naszym kraju. Teraz czeka go dłuższa odsiadka.

