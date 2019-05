9-latka znaleziona w wersalce. 24-latek odpowie za gwałt, uwięzienie, a może i za próbę zabójstwa

15 lat więzienia grozi 24-latkowi, u którego w mieszkaniu znaleziono w wersalce zakneblowaną i związaną 9-latkę. Mężczyzna usłyszał zarzuty, w tym doprowadzenia do obcowania płciowego. Niewykluczone, że zarzuty usłyszy także matka dziewczynki. Jak poinformowała prokuratura, "dzieci będą wyjęte postanowieniem tymczasowym z władzy rodzicielskiej matki i umieszczone w innym miejscu".

Zakneblowana dziewięciolatka zamknięta w wersalce. Są zarzuty dla 24-latka 24-letni... czytaj dalej » W poniedziałek prokuratura nie informowała o szczegółach dotyczących zarzutów dla 24-latka. O tych poinformował we wtorek rzecznik lubuskiej policji, Marcin Maludy.

- Najpoważniejszy dotyczy doprowadzenia do obcowania płciowego z osobą małoletnią poniżej 15. roku życia. Kolejne zarzuty dotyczą naruszenia czynności narządu ciała oraz pozbawienia wolności w sposób okrutny - wymieniał Maludy.

Potwierdził je po konferencji prasowej naczelnik Wydziału I Śledczego prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariusz Dąbkowski, który wprost mówił o zgwałceniu dziewczynki przez 24-latka.

Grozi mu 15 lat więzienia. Prokuratura złożyła wniosek o areszt. W środę ma go rozpatrzyć sąd rejonowy w Gorzowie.

Ten sam sąd już we wtorek zdecydował o tymczasowym pozbawieniu władzy rodzicielskiej matki dzieci, 36-letniej Anny W. 9-letnia Sara i jej 14-letni brat trafią do ośrodka wychowawczego.

- Dzieci (...) będą wyjęte postanowieniem tymczasowym z władzy rodzicielskiej matki i umieszczone w innym miejscu – poinformował prokurator Mariusz Dąbkowski.

Odpowie za usiłowanie zabójstwa?

We wtorek na konferencji prasowej w Warszawie do gorzowskiej sprawy nawiązał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro: - W tej sprawie jako prokurator generalny wydałem polecenie swojemu zastępcy panu prokuratorowi Sierakowi, by objął nadzorem to postępowanie oraz by rozważył zasadność zmiany kwalifikacji prawnej czynu w kierunku zabójstwa z zamiarem ewentualnym.

- Z tych ustaleń, które zostały mi zrelacjonowane, wyłania się obraz niezwykle brutalnego działania sprawcy i konsekwencje jego działania winny być rozważone z punktu widzenia bezpośredniego spowodowania skutku w postaci śmierci tej dziewczynki i sprawca musiał brać pod uwagę i godzić się być może na taki skutek i dlatego prokuratura będzie miała za zadanie taką analizę na moje polecenie przeprowadzić – powiedział Ziobro.

Już był karany

Śledczy ujawnili dziś ponadto, że zatrzymany mężczyzna już wcześniej usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Nie został skazany - biegli ocenili, że był niepoczytalny.

Od 2013 r przez pięć lat przebywał w ośrodku psychiatrycznym.

Uratował ją brat

W sobotę matka 9-latki odebrała od mężczyzny, który miał się nią opiekować, telefon z informacją, że dziewczynka gdzieś się zgubiła i nie może jej znaleźć.

Dziewczynkę znaleziono w niedzielę w mieszkaniu na gorzowskim Zawarciu.

O tym, że 9-latka może być w środku, poinformował brat dziewczynki. 14-latek nie uwierzył w historię przekazaną przez 24-latka i wraz z kolegą zaczął szukać siostry.

- Chłopcy pojechali do mieszkania 24-latka przy ulicy Małopolskiej, jednak tam nikt nie otwierał im drzwi. W środku było słychać przytłumione odgłosy. Postanowili poinformować policję. Policjanci wspólnie ze strażakami weszli do mieszkania - wyjaśniał w poniedziałek Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Kilkanaście godzin zbierania dowodów

9-latkę znaleźli w wersalce, związaną i zakneblowaną. - Dziecko ledwo oddychało, na pewno nie przeżyłoby tak nocy. Dziewczynka została od razu przekazana załodze pogotowia i zabrana do szpitala w Gorzowie, gdzie od razu trafiła na stół operacyjny – mówił Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Porwał i zgwałcił ośmiolatkę. 15 lat więzienia dla pedofila Ona wracała ze... czytaj dalej » Policjanci przeszukali bardzo szczegółowo mieszkanie, w którym znaleziono dziewczynkę. - Same oględziny miejsca zdarzenia trwały kilkanaście godzin. Chcieliśmy zabezpieczyć choćby najdrobniejszy ślad - powiedział we wtorek Maludy.

Jednocześnie policjanci od razu rozpoczęli poszukiwania 24-latka. Został on odnaleziony około godziny 1 w nocy w rejonie ulicy Śląskiej. Mimo próby ucieczki został zatrzymany.

Stan zdrowia dziewczynki jest już dobry i nic nie zagraża jej życiu.