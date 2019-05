"Byliśmy jak drużyna, która gra pod górkę i pod słońce na stoku góry"

Polacy wybrali transfery socjalne, a nie obietnice pewnych zmian na przyszłość ze strony Koalicji Europejskiej - stwierdziła we wtorek "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 i na tvn24.pl Katarzyna Lubnauer, komentując wyniki wyborów do europarlamentu. Przewodnicząca Nowoczesnej podkreśliła, że "trzeba w dalszym ciągu tworzyć szeroką koalicję", która miałaby wystartować w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu.

W poniedziałek po południu Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów do europarlamentu. PiS zdobyło 27 mandatów. Koalicja Europejska - 22, a Wiosna Roberta Biedronia - trzy.

"Byliśmy mniej więcej jak drużyna, która cały czas gra pod górkę i pod słońce na stoku góry"

Katarzyna Lubnauer przyznała we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 i na tvn24.pl, że "rzeczywiście wynik PiS-u jest imponujący". - Ale wynik 38,5 procent, który uzyskała Koalicja Europejska, to jest wynik, który dał w 2015 roku PiS-owi zwycięstwo - wskazywała.

- Mamy trzy i pół roku transferów socjalnych. Polacy wybrali transfery socjalne, a nie obietnice pewnych zmian na przyszłość ze strony Koalicji, ze strony opozycji. To, połączone oczywiście z mediami publicznymi, zadziałało tak, że (...) my byliśmy mniej więcej jak drużyna, która cały czas gra pod górkę i pod słońce na stoku góry - podkreśliła liderka Nowoczesnej.

Lubnauer stwierdziła, że "jeżeli spojrzymy na wynik 38,5 procent i porównamy na przykład do tego, co się stało na Węgrzech, gdzie podzielona opozycja spowodowała, że Fidesz [rządząca partia Viktora Orbana - przyp. red.] ma 52 procent, a największa partia [opozycyjna - red.] 16 procent, to widać skalę".

"Trzeba w dalszym ciągu tworzyć szeroką koalicję"

Na uwagę prowadzącego, że Koalicja Europejska zdobyła pięć mandatów mniej niż partia rządząca, Lubnauer odpowiedziała: - Jeżeli zsumujemy mandaty Wiosny i Koalicji Europejskiej, (...) to jest 25 do 27. To już rzeczywiście blisko remisu.

Jej zdaniem "oznacza to, że trzeba w dalszym ciągu tworzyć szeroką koalicję".