Lubnauer na konwencji: te wybory wygrają kobiety, ten rząd obalą kobiety





- To my kobiety pokazałyśmy jaka jest siła naszej determinacji i solidarności - mówiła w sobotę na konwencji inaugurującej kampanię Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Zaznaczyła, że na listach koalicji znajduje się "wiele wspaniałych kobiet”. Jak podkreśliła, "to kobiety odmienią samorząd".

Szefowa Nowoczesnej mówiła, że konwencja wyborcza Koalicji Obywatelskiej rozpoczyna bój o samorządy. Jej zdaniem, stawka jesiennych wyborów jest bardzo wysoka.

- Jest nią istnienie samorządu w Polsce, a także przyszłość Polski. Polska będzie samorządowa, albo nie będzie jej wcale – oświadczyła.

- Pamiętajcie - wrogowie samorządu nie śpią, PiS zbliża się do naszych domów, już puka do naszych drzwi, zagląda za firanki. Oni chcą pouczać Polki i Polaków jak żyć, o czym marzyć i czego mają pragnąć dla swoich wspólnot. Na to nie ma naszej zgody – stwierdziła Lubnauer.

"Jesteśmy za decentralizacją"

Liderka Nowoczesnej wskazywała, że samorządy potrzebują dobrego prawa do decydowania, kompetentnych kadr, a nie "Misiewiczów", a także stabilnego finansowania.

- Więcej pieniędzy dla samorządów, to więcej pieniędzy dla Polaków – oceniła, dodając, że tylko tam pieniądze będą znacznie lepiej wydawane, bo rząd "marnotrawi je albo nie potrafi wydawać".

- My jesteśmy za decentralizacją, za Polską dobrych gospodarzy – mówiła Lubnauer.

Podkreśliła, że Koalicja Obywatelska stawia na nowoczesny, bliski Polakom samorząd, który służy rozwojowi, a "nie jest ręcznie sterowany z Nowogrodzkiej".

"Ten rząd obalą kobiety"

- Kluczem do zwycięstwa w nadchodzących wyborach będzie mobilizacja – oświadczyła Lubnauer.

W szczególności – mówiła liderka Nowoczesnej – mobilizacja kobiet. - Te wybory wygrają kobiety, ten rząd obalą kobiety (…). To my, kobiety, udowodniłyśmy, jaka jest siła naszej determinacji i solidarności. My, Polki, pokazałyśmy, że jesteśmy w stanie się zjednoczyć i wygrać z przeciwnikiem, który na pierwszy rzut oka wydawał się niepokonany. Stanęłyśmy ramię w ramię na ulicach i pod Sejmem, wygrałyśmy podczas Czarnego Protestu batalię o naszą wolność, o prawa kobiet, o prawa człowieka, prawa wszystkich Polek i Polaków – przypominała Lubnauer.

- I dziś znów jest to możliwe, pierwszy krok już zrobiliśmy. Na listach Koalicji Obywatelskiej znajduje się wiele wspaniałych kobiet – mówiła szefowa Nowoczesnej.

Zaznaczyła, że koalicja potrzebuje kobiet w komisjach wyborczych, "żeby patrzeć na ręce tym, którzy będą liczyć głosy".

"Twój głos ma znaczenie"

Liderka Nowoczesnej zaapelowała także o udział w wyborach samorządowych 21 października. - Kobiety, dziewczyny – zmieńcie kraj, głosujcie za wolnym samorządem. Weźcie swoje siostry i przyjaciółki, swoje córki, które mają prawa wyborcze, namówcie matki i babcie. Przekonajcie je, że hasło "Twój głos ma znaczenie" to nie jest pusty slogan, to realna recepta na zmianę - podkreśliła.

Jak dodała "w wyborach samorządowych jeden głos decyduje, czy w radzie będzie reprezentował nas partyjny aparatczyk, który lekceważy potrzeby mieszkańców, czy twoja sąsiadka, która wie, jak ważny jest nowy żłobek na osiedlu".

- Jeśli zmobilizujemy się, to będzie wielka zmiana, której już nikt nie powstrzyma. (...) Zabierzcie swoich mężów, braci i synów, bo każdy głos jest ważny, każdy przybliża nas do zwycięstwa. Bo stawka tych wyborów jest wysoka, stawką jest Polska – zaznaczyła. - Polska ma przyszłość. Wybierzmy ją – dodała posłanka.