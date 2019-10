Na randkę poszedł z rękawiczkami i sznurem. "Dusił kobietę i bił pięściami"





»

Para z Lublina poznała się w czerwcu na portalu randkowym. Spotykali się w mieszkaniu kobiety. Na jednej z randek 33-latek miał brutalnie zaatakować 51-letnią lubliniankę. Dusił ją i bił pięściami, zażądał pieniędzy, telewizora i laptopa - informuje lubelska policja.

33-letni mieszkaniec Lublina został szybko zatrzymany. Usłyszał zarzuty rozboju w recydywie oraz kierowania gróźb pozbawienia życia. Na wniosek śledczych został aresztowany na trzy miesiące.

Brutalny atak na randce

Według lubelskiej policji, 51-letnia kobieta i 33-letni mężczyzna poznali się w czerwcu na jednym z portali randkowych. Przez kilka dni korespondowali. Zauroczeni sobą, zaczęli umawiać się na spotkania. Znajomość miała charakter intymny. Czasami spotykali się w mieszkaniu kobiety. Podczas jednej z takich randek 33-latkowi wpadł w oko wartościowy sprzęt - telewizor i laptop.

Pobił kobietę młotkiem i chciał uciec. "Groził, że zabije" Nawet osiem lat... czytaj dalej » W ostatnią niedzielę - jak informuje policja - 33-latek ponownie odwiedził lubliniankę. Na spotkanie zabrał ze sobą rękawiczki robocze i pleciony sznur. Mężczyzna był pod silnym działaniem alkoholu.

- Początkowo randka przebiegała w miłej atmosferze, jednak szybko przerodziła się w brutalny atak. Gdy 51-latka wyszła na chwilę do toalety została nagle powalona na ziemię. Mieszkaniec Lublina zaczął ją dusić i domagać się pieniędzy oraz kosztowności – przytacza przebieg zdarzeń komisarz Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Jak dodaje, kiedy kobieta zaczęła krzyczeć, sprawca kilkukrotnie uderzył ją pięścią w głowę. Wreszcie udało się jej oswobodzić i wybiec z mieszkania. Zdezorientowany napastnik, zdążył tylko wziąć laptopa wartego 600 złotych i uciekł.

Zarzut rozboju w recydywie

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie bardzo szybko ustalili miejsce pobytu 33-latka. Mężczyzna w momencie zatrzymania przez wywiadowców był nietrzeźwy. Trafił do policyjnego aresztu. Udało się także odzyskać skradzionego laptopa. Policjanci znaleźli go w lombardzie. Podejrzany we wtorek został przesłuchany przez policjantów.

- W swoich wyjaśnieniach wyznał, że 51-latka nie była jedyną poznaną w sieci kobietą. Od maja kiedy wyszedł z więzienia spotykał się jednocześnie z kilkoma innymi kobietami – dodał oficer prasowy.

W prokuraturze 33-latek usłyszał dwa zarzuty: rozboju i gróźb pozbawienia życia. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za rozbój grozi kara do 12 lat więzienia. Za to przestępstwo mężczyzna odpowie w warunkach recydywy.

Źródło: KMP Lublin Mężczyzna w momencie zatrzymania był nietrzeźwy