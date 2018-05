Miał ponad trzy promile i nalepkę. Wjechał pod tira i uciekł

Weekend będzie przeważnie pogodny, zwłaszcza niedziela zapowiada się pięknie. Także początek przyszłego tygodnia ma być słoneczny i ciepły. Owszem, miejscami można spodziewać się przelotnego deszczu, a nawet burz, ale nic nie wskazuje na to, by były one bardzo uciążliwe. czytaj dalej »