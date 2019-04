Runęła kładka dla pieszych nad drogą krajową. Zobacz nagranie z monitoringu

Jeśli spełnią się najnowsze rządowe zapowiedzi, w 2020 roku po Otwartych Funduszach Emerytalnych pozostanie tylko wspomnienie. Od decyzji pracownika ma zależeć, czy zgromadzone do tej pory środki trafią do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy na Indywidualne Konta Emerytalne - ale po zapłaceniu "opłaty przekształceniowej". Co wybiorą przyszli emeryci? Ile może zyskać na tym rząd? czytaj dalej »