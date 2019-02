"Wyciągali do niej pomocną dłoń, a ona ich okradała". Na przeprosiny zostawiła czekoladę

Video: Mateusz Kudła / Fakty po południu

Kradzież "na perfumy". Policja ostrzega przed nową metodą

Policja ostrzega starsze osoby przed nową metodą złodziei. Złodzieje udają, że handlują perfumami. Dzwonią do drzwi, namawiają do testowania zapachu. Wystarczy powąchać, by stracić przytomność. Potem złodziej ma już proste zadanie i mieszkanie do swojej dyspozycji.

