Motocyklista na przejściu dla pieszych wjechał w wózek z dzieckiem i nawet się nie zatrzymał

Video: KWP Lublin

Nie zatrzymał się przed przejściem. Pieszego wyrzuciło w...

31.05 | Na oznakowanym przejściu dla pieszych na ul. Orkana w Lublinie, kierujący pojazdem marki Skoda potrącił 16-latka. Do zdarzenia doszło we wtorek 31 czerwca. Sprawca to 24-letni mieszkaniec Lublina. Nie zatrzymał się przed przejściem pomimo tego, że na lewym pasie zatrzymał się inny pojazd ustępując pierwszeństwa pieszemu. Nastolatek ze złamaną nogą trafił do szpitala w Lublinie. Wypadek został zarejestrowany przez kamery miejskiego monitoringu.

