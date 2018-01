Dwie dziewczynki nie żyją. Matka przyznała się do zabójstwa





»

Nie żyje 13-miesięczna dziewczynka i jej 12-letnia siostra. Dzieci zginęły od ran kłutych i ciętych. Ich matka usłyszała zarzut podwójnego zabójstwa. Decyzją sądu została aresztowana.

Zabił matkę "z nienawiści". Kobieta miała na ciele rany cięte i kłute 24-letni Piotr W.... czytaj dalej » Do tragedii na jednym z lubińskich osiedli doszło 23 stycznia. W mieszkaniu przebywała kobieta z dwójką swoich córek. Jak informowała prokuratura, zachowanie Natalii W. zaniepokoiło jej partnera, który wrócił z pracy. Kobieta nie chciała wpuścić go do środka. Mężczyzna o sprawie zaalarmował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na pomoc wezwano też policjantów. Ci w środku odkryli zwłoki 13-miesięcznej dziewczynki, ranną 12-latkę i ich 32-letnią matkę. Kobietę i jej córkę przewieziono do szpitala. Nastolatka zmarła. Początkowo, ze względu na stan zdrowia, kobiety nie udało się przesłuchać.

Czytaj więcej na ten temat

Zarzut podwójnego zabójstwa dla matki

Tydzień po tragedii Sąd Rejonowy w Lubinie zdecydował o zastosowaniu wobec W. środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu. Wszystko dlatego, że po uzyskaniu opinii lekarskiej okazało się, że kobieta może uczestniczyć w czynnościach procesowych. - Prokurator przedstawił jej zarzut podwójnego zabójstwa. Podejrzana przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia - przekazała Lidia Tkaczyszyn z Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Jednak zastrzegła, że dla dobra postępowania wyjaśnień kobiety śledczy nie zdradzi.

Natalia W. areszt będzie odbywać w zamkniętym oddziale psychiatrycznym. Grozi jej dożywocie.

Do zabójstwa doszło w Lubinie:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl