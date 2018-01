Nie wziął leków, ruszył w drogę. "Czy na pewno nikogo nie potrąciłem?"





Zjeżdżał na pobocze, jechał wężykiem, uderzył w przydrożny słupek, zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu i wzbudził niepokój innych kierowców. Podejrzewano, że 55-latek jest pijany. Okazało się jednak, że za styl jego jazdy odpowiada nie alkohol, a problemy ze zdrowiem.

W piątkowy poranek do dyżurnego policji w Lubinie zaczęli dzwonić zaniepokojeni kierowcy. Jadący trasą Ścinawa - Lubin informowali o kolejnych poczynaniach jednego z kierowców: zjechał na pobocze, uderzył w słupek, zjeżdża na przeciwległy pas ruchu. Zgłaszający podejrzewali, że mężczyzna jest pod wpływem alkoholu. Na miejsce wysłano funkcjonariuszy drogówki.

Nie mógł utrzymać się w pionie, był niekomunikatywny

Wjechał na skrzyżowanie i zasłabł. Blokował ruch, nikt mu nie pomógł Przez kilkanaście... czytaj dalej » - Policjanci zauważyli wskazany pojazd. Próbowali go zatrzymać. Jednak kierowca nie reagował. Gdy mundurowi zrównali się z samochodem zauważyli, że siedzący za kierownicą mężczyzna ma problemy z utrzymaniem się w pionowej pozycji - relacjonuje asp. sztab. Jan Pociecha z policji w Lubinie.

Radiowóz na sygnale jechał obok auta. Wszystko po to, by ostrzegać innych kierowców o zagrożeniu na drodze. W końcu kierowca zatrzymał samochód. Policjanci nie mogli się z nim porozumieć. Choć okazało się, że mężczyzna wcale nie był pijany. Potrzebował pomocy. Dlatego wezwano pogotowie ratunkowe.

"Czy nikogo nie potrąciłem?"

- Na jaw wyszło, że 55-letni mieszkaniec powiatu wołowskiego choruje na cukrzycę. Rano spieszył się do pracy, więc nie zjadł śniadania i nie zażył lekarstw - przekazuje Pociecha. I dodaje, że kierowca nie zdawał sobie sprawy ze swoich wyczynów na drodze. - Dopiero po uzyskaniu pomocy zrozumiał, co zrobił. Od razu zapytał, czy nikogo nie potrącił. Pamiętał, że w coś uderzył, ale nie wiedział w co. Na szczęście był to tylko przydrożny plastikowy słupek - mówi policjant.

Przy okazji tego zdarzenia funkcjonariusze przypominają: pośpiech jest złym doradcą. 55-latek za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym i nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

Kierowcę zatrzymali policjanci z Lubina:



