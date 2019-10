Magazyn i setki opon spłonęły. Za podpalenie odpowie konkurent w biznesie

Współpracownicy Donalda Trumpa brali udział w przygotowaniu w sierpniu oświadczenia nowego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w którym zobowiązałby się on do wszczęcia śledztwa przeciwko politycznemu rywalowi prezydenta Stanów Zjednoczonych - napisał "New York Times". zobacz więcej »