Szarża kierowcy quada. Potrącił policjantkę i uciekł

Kierowca quada zamiast poddać się policyjnej kontroli, dodał gazu i celowo potrącił stojącą na jego drodze funkcjonariuszkę. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i został aresztowany.

W niedzielę po południu patrol policji został wysłany na jedno z osiedli w Lubaniu (woj. dolnośląskie). Mieszkańcy zgłosili, że po ulicach pędzą dwa quady, stwarzając zagrożenie.

Quadem w policjantkę

Policjanci szybko znaleźli mężczyzn. Chcieli ich skontrolować. Ale jeden z nich miał wyraźnie inne plany.

- Po włączeniu sygnałów świetlnych radiowozu, umundurowana funkcjonariuszka udała się w kierunku mężczyzny siedzącego na quadzie, wydając jednocześnie polecenia zatrzymania pojazdu. Wtedy umyślnie ruszył on w kierunku policjantki i uderzył ją przodem kierowanego pojazdu. Funkcjonariuszka upadła na quada, po czym, po kilku metrach, spadła na drogę asfaltową. Kierowca uciekł - informuje Justyna Bujakiewicz-Rodzeń, oficer prasowa lubańskiej policji.

Na miejsce wezwano karetkę, ratownicy udzielili funkcjonariuszce pomocy, a następnie odwieźli ją do szpitala. Po badaniach została wypuszczona do domu. Nie stało się jej nic poważnego.

Zarzuty

W tym samym czasie na miejscu zdarzenia pracowali już dochodzeniowcy, którzy za zadanie mieli znalezienie kierowcy quada. Przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli nagranie z kamery monitoringu zamontowanej na jednym z budynków.

Zebrane dowody doprowadziły policjantów do miejsca zamieszkania 33-letniego mężczyzny w gminie Siekierczyn. Czuć było od niego alkohol, więc przewieziono go do szpitala na pobranie krwi do badań.

Później mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzuty czynnej napaści na policjantkę, stosowania przemocy w celu zaniechania prawnej czynności służbowej oraz spowodowanie rozstroju zdrowia. Decyzją sądu został aresztowany na miesiąc.

Do zdarzenia doszło w Lubaniu:



