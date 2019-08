Piotrowicz, Krasnodębski, Ziobro, Jasiński. Ujawniamy listy pasażerów lotów marszałka

Foto: Darek Delmanowicz/PAP Video: tvn24

Nowe przepisy po "rodzinnych" lotach marszałka

30.07 | Prezes Kaczyński bierze się za loty marszałka. Z wpłaty na cele charytatywne przez Marka Kuchcińskiego jest zadowolony, ale to mało - mają być nowe przepisy, ale nie po to, by wożenie żony i dzieci rządowymi samolotami ukrócić. By odpowiednio wycenić, tak by dodatkowi pasażerowie mogli za siebie zapłacić. Opozycja oburzona. Są komentarze, że to sankcjonowanie patologii.

