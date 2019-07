Działał tylko pięć lat. Rozbierają terminal na lotnisku w Radomiu

Kończy się rozpoczęta w maju rozbiórka terminala lotniczego w Radomiu. W jego miejsce powstanie nowy, który ma spełniać wymogi pasażerów lotów czarterowych. Droga startowa ma być wydłużona i przebudowana, a port ma być gotowy pod koniec 2020 roku. Według zapowiedzi w pierwszej fazie ma obsłużyć rocznie trzy miliony pasażerów. Od końca 2017 roku z Radomia nie wyleciał żaden samolot rejsowy - zwrócił uwagę reporter TVN24.

Port lotniczy w Radomiu ma być zbudowany prawie od podstaw. Prace na lotnisku rozpoczęły się wiosną.

Dobiega końca rozbiórka terminala. Na miejscu prac z kamerą był reporter TVN24 Marcin Kwaśny.

Nowy terminal

W nowym terminalu, który ma spełniać wymogi pasażerów lotów czarterowych ma powstać 30 stanowisk check-in, dziewięć kontroli bezpieczeństwa, po osiem - kontroli dokumentów przy wylotach i przylotach, 10 bramek wylotowych, a także trzy karuzele odbioru bagażu.



Ze wstępnych szacunków wynika, iż w pierwszej fazie inwestycja zarządzającego lotniskiem Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze pochłonie około 425 milionów złotych, a docelowo - nawet miliard złotych".

Prezes PPL Mariusz Szpikowski zapowiadał, że z dotychczasowej infrastruktury lotniska w Radomiu zostanie jedynie droga startowa, która ma być wydłużona i przebudowana.

- Mamy ten komfort, że jesteśmy w stanie lotnisko w Radomiu, chyba jako pierwsze lotnisko regionalne w Polsce, zaprojektować od samego początku, w taki sposób, aby spełniało wszystkie parametry lotniska czarterowego - wskazał.

Umowa na wydłużenie drogi startowej

8 lipca Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" podpisało umowę ze spółką Max Boegl, która wygrała przetarg na przebudowę i wydłużenie drogi startowej na lotnisku. Koszt prac to 146,7 miliona złotych.

Wrocławska firma przedstawiła najtańszą ofertę. W przetargu wystartowały też: Budimex SA (154,9 miliona złotych brutto), Strabag Sp. z o.o. (164,6 miliona złotych brutto) oraz Konsorcjum Trakcja PRKII S.A., AB Kauno Tiltai i Projekt Plus Sp. z o.o. (169,1 miliona złotych brutto).

Zadaniem wykonawcy będzie między innymi przebudowa i przedłużenie pasa startowego o 500 metrów, do 2,5 kilometra.

Wydłużenie drogi startowej jest niezbędne, by w Radomiu mogły lądować takie samoloty pasażerskie jak Boeing 737 czy Airbus A320.

"Udało się znaleźć doświadczonych wykonawców"

Uczestniczący w uroczystości w Radomiu szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski podkreślił, że podpisany kontrakt był jednym z najważniejszych, ponieważ od wykonania drogi startowej zależy, czy lotnisko w Radomiu będzie funkcjonować już w przyszłym roku.

- Cieszymy się, bo udało się znaleźć doświadczonych wykonawców, którzy już wykonali prace na innych lotniskach, między innymi na krakowskich Balicach, co daje gwarancje, że lotnisko w Radomiu będzie wykonane bardzo dobrze - mówił wówczas Suski.



Zdaniem europosła Adama Bielana to właśnie zbyt krótka droga startowa była jednym z powodów, że lotnisko w Radomiu nie mogło obsługiwać średniej wielkości samolotów i z tego powodu ruch lotniczy w tym porcie nie był duży.

Premier: przełamujemy klątwę rzuconą na Radom

Z kolei na początku maja podczas inauguracji budowy lotniska premier Mateusz Morawiecki informował, że będzie ono portem zapasowym dla Lotniska Chopina i dla Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- Dzisiaj przełamujemy pewną klątwę, która została rzucona przez komunistów na miasto Radom w 1976 roku (...). Radom odzyskuje godność i szanse rozwojowe - mówił.

- To, co dzisiaj tutaj symbolicznie zaczynamy, tę inwestycję, którą inaugurujemy, jest kluczowym krokiem. (...) Tworzymy pierwsze kroki w kierunku rozbudowy lotniska do wielkości trzech milionów [odprawianych rocznie pasażerów - red.] w pierwszej fazie. Czyli 3 miliony pasażerów rocznie - zapowiadał szef rządu.

Brak regularnych lotów od 2017 roku

Zdarzało się, że do samolotu nie wsiadał tam nikt. Rząd chce 10 milionów pasażerów w Radomiu Premier Mateusz... czytaj dalej » Lotnisko w Radomiu rozpoczęło działalność w maju 2014 roku. To jedyny port lotniczy użytku publicznego w Polsce, który powstał bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie ponad 90 milionów złotych.

Rozbierany właśnie terminal spółka Port Lotniczy Radom kupiła w 2012 roku z Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta za dwa miliony złotych.

We wrześniu 2015 roku uruchomiono pierwsze regularne połączenia lotnicze - łotewskie linie Air Baltic przez kilka miesięcy oferowały loty z Radomia do Rygi. Latem 2016 r. linie lotnicze SprintAir uruchomiły połączenia z Radomia do Berlina, Pragi, Wrocławia, Lwowa i Gdańska.

Od listopada 2017 roku z Radomia nie odbywały się żadne regularne loty rejsowe.

PPL przejęło lotnisko w Radomiu

Port lotniczy bezskutecznie szukał przewoźników i inwestora, który wyłożyłby pieniądze na niezbędne inwestycje infrastrukturalne - między innymi na wydłużenie pasa startowego i rozbudowę płyty postojowej.

PPL kupiło radomskie lotnisko po tym, jak w połowie września ubiegłego roku radomski sąd ogłosił upadłość spółki Port Lotniczy Radom.

Lotnisko ma być gotowe pod koniec 2020 roku. W pierwszej fazie ma obsługiwać rocznie trzy miliony pasażerów. Od lata 2021 roku połączenia czarterowe z lotniska w Radomiu ma oferować biuro podróży Itaka, z którym PPL podpisały w tej sprawie list intencyjny.

