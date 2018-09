Łoś wyskoczył wprost przed radiowóz





Foto: KMP we Włocławku | Video: KMP we Włocławku Łoś niespiesznie przeszedł przez ruchliwą drogę

Ponad półtonowy samiec łosia wyskoczył wprost przed radiowóz we Włocławku (Kujawsko-Pomorskie). Policjanci, choć zaskoczeni, zapewnili mu bezpieczne przejście przez ulicę i nagrali łosia policyjną kamerą.

We wtorek radiowóz włocławskiej drogówki jak zwykle patrolował ulice miasta. Nagle na ul. Toruńskiej, czyli ruchliwej drodze krajowej nr 91 łączącej miasto z Trójmiastem, na ulicę wyskoczył ogromny łoś.

- To było coś niebywałego – relacjonuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, rzecznik Komendy Miejskiej we Włocławku. - Mundurowi, widząc, że sytuacja może być niebezpieczna zarówno dla podróżnych, jak i zwierzęcia, natychmiast zareagowali. Spowolnili ruch i ostrzegli kierowców jadących za radiowozem o możliwym zagrożeniu. Zjechali na środek jezdni, włączając jednocześnie sygnały świetlne, co pozwoliło zwierzęciu bezkolizyjnie przejść na drugą stronę – opisuje sytuację, którą uwieczniła też policyjna kamera.

Łoś niespiesznie przeszedł przez drogę i bezpiecznie zniknął w gąszczu po drugiej stronie. Policjanci apelują jednak do kierowców, by zachować szczególną ostrożność w okolicach terenów leśnych, bo następnym razem zderzenie z ponad półtonowym zwierzęciem może skończyć się mniej szczęśliwie. – W takiej okolicy nigdy nie wiadomo, co się wydarzy – uważa Seligowska-Ostatek.

Prośba funkcjonariuszy jest szczególnie na czasie, bo wrzesień to czas tak zwanego bukowiska, czyli łosiej rui, podczas której zwierzęta tracą głowy.

