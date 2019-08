Łoś na zakupach pokonał niedźwiedzia. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: [2019 Cable News Network All Right Reserved]

Wyjątkowa instalacja na amerykańsko-meksykańskiej granicy

31.07 | Dziecięce huśtawki wbudowane w płot na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. To artystyczna instalacja promująca jedność między ludźmi i podkreślająca, że "to, co dzieje się z jednej strony, wpływa na drugą".

»