Zarzuty dla sprawcy ataku w Londynie

Prezydent: dzięki odwadze polskich żołnierzy Polska rozwija się

15.08 | - To wielki moment w życiu każdego żołnierza - wejść do korpusu polskiej generalicji, uzyskać kolejną nominację na wyższy stopień generalski. Ale to obok docenienia dotychczasowej służby, jej niezwykłego waloru, także wielkie zobowiązanie do realizowania tego dzieła: strzeżenia Rzeczypospolitej, dowodzenia żołnierzami, do tego, aby stać na straży bezpieczeństwa - powiedział prezydent.

