Gapowicz wypadł z samolotu, zwłoki znaleziono w ogródku. "Nieszczęście, że stracił życie"

Do ogródka w londyńskiej dzielnicy Clapham spadło ciało mężczyzny. Policja twierdzi, że podróżował on na gapę samolotem linii Kenya Airways.

Spadochroniarze lecieli, by oddać skoki. Samolot się rozbił W piątek... czytaj dalej » Zwłoki znaleziono w ogródku jednego z domów w londyńskiej dzielnicy Clapham w niedzielę po południu. Według policji jest to ciało pasażera, który leciał na gapę samolotem linii Kenya Airways z Nairobi do Londynu.



Jak pisze BBC, ciało spadło metr od człowieka opalającego się w ogródku.

"Ciało było lodowym blokiem"

Mieszkaniec sąsiedniego domu w rozmowie z BBC opowiadał, że usłyszał huk i wyjrzał z okna, by sprawdzić, co się stało. Jak relacjonował, zobaczył ciało, które było "lodowym blokiem", ale dostrzegł także "krew rozpryśniętą po murach".



Jak podaje brytyjski portal, upadek ciała widział także obserwator samolotów, który śledził lot przy użyciu specjalnej aplikacji. Przybył on na miejsce niemal równocześnie z policją i to on przekazał funkcjonariuszom informację, że ciało wypadło z samolotu linii lotniczych Kenya Airways.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Ciało spadło na ogródek w dzielnicy Clapham

Pasażer na gapę

Samolot wypadł z pasa i rozbił się o budynek. Lądowanie nagrał pasażer Kolejne metry... czytaj dalej » Linie lotnicze Kenya Airways poinformowały, że po wylądowaniu samolot został skontrolowany i nie znaleziono żadnych uszkodzeń. Maszyna została też dokładnie przeszukana. W komorze podwozia znaleziono torbę, wodę i trochę jedzenia, co potwierdzało przypuszczenia, że mężczyzna podróżował na gapę.



Lot z Nairobi do Londynu, które dzieli odległość prawie 7 tysięcy km, trwał osiem godzin i 50 minut.



- To nieszczęście, że ktoś stracił życie, ukrywając się na pokładzie jednego z naszych samolotów - oświadczył rzecznik kenijskich linii lotniczych. Dodał, że Kenya Airways ściśle współpracują z badającymi sprawę służbami w Nairobi i Londynie.

Policja przekazała, że sekcja zwłok nie została jeszcze przeprowadzona, ale na tym etapie nie ma powodu twierdzić, by śmierć mężczyzny była wynikiem działania innych osób.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Samolot leciał z Nairobi do Londynu

Kolejna tragedia

Nie jest to pierwsza tego typu śmierć na trasie z Afryki do Heathrow.



W czerwcu 2015 roku z samolotu linii lotniczych British Airways lecącego z Johannesburga wypadło dwóch mężczyzn. Obaj lecieli na gapę. Jednego z nich znaleziono martwego na dachu budynku w londyńskiej dzielnicy Richmond, drugi znajdował się w stanie krytycznym.



W sierpniu 2012 roku w podwoziu samolotu, który przyleciał na Heathrow z Kapsztadu, znaleziono ludzkie zwłoki.

Źródło: Wikipeda (CC BY-SA 3.0) / Mario Roberto Duran Ortiz Do incydentu doszło na Heathrow