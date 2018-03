Rewizja w centrali Cambridge Analytica





Rewelacje dotyczące działalności Cambridge Analytica zaszkodziły Facebookowi

Pracownicy brytyjskiego urzędu ochrony danych osobowych przeszukali w piątek wieczorem londyńską centralę firmy doradczej Cambridge Analytica (CA), oskarżanej między innymi o nielegalne pozyskanie danych wyborców - poinformowała brytyjska agencja prasowa PA.

Do biur CA weszło 18 pracowników urzędu ochrony danych osobowych. Wcześniej sąd w Londynie wydał nakaz rewizji.



W niedzielę "The Observer" ujawnił, że Cambridge Analytica prawdopodobnie naruszyła prawo, pozyskując i wykorzystując w celach komercyjnych dane dotyczące nawet 50 milionów osób zarejestrowanych na Facebooku. Następnie miały być one wykorzystywane do wpływania na ich decyzje wyborcze.

Założyciel Facebooka o sprawie Cambridge Analytica: jest mi naprawdę przykro Popełniliśmy... czytaj dalej » Według gazety CA posłużyła się informacjami dotyczącymi przede wszystkim wyborców w Stanach Zjednoczonych. Były one wykorzystywane w kampanii wyborczej w 2016 roku, gdy CA pracowała dla sztabu wyborczego Donalda Trumpa.



W 2015 roku prawnicy Facebooka poprosili o usunięcie zdobytych w niewłaściwy sposób danych, ale - jak wynika z informacji "Observera" - mimo to wciąż istnieje wiele kopii bazy danych, które pozostają w użyciu.



W sobotę swoje śledztwa w sprawie użycia danych zapowiedziały brytyjska komisarz ds. informacji Elizabeth Denham (odpowiednik polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), a także prokurator generalna amerykańskiego stanu Massachusetts Maura Healey.

Wartość akcji Facebooka spada

Oferował szantażowanie politycznych rywali. Prezes Cambridge Analytica zawieszony Kontrowersyjna... czytaj dalej » W obliczu narastających kontrowersji wokół działalności firmy i po serii nagranych z ukrycia materiałów, w których szefowie agencji przechwalali się nieetycznymi działaniami (w tym przygotowaniu kontrolowanych prób korupcyjnych lub nasyłania prostytutek na politycznych oponentów w celu pozyskania kompromitujących materiałów), we wtorek wieczorem zawieszony w obowiązkach został prezes Cambridge Analytica Alexander Nix.



Od czasu ujawnienia skandalu przez gazety "The Observer" i "New York Times" oraz telewizję Channel 4, wartość akcji Facebooka na giełdzie spadła o ponad 60 miliardów dolarów. Inwestorzy obawiają się bowiem dalszych kontrowersji i możliwości wprowadzenia silniejszych regulacji rynkowych dotyczących użycia danych osobowych.