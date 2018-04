Ośrodek w Szychanach. To tu miał powstać nowiczok

Ośrodek w Szychanach. To tu miał powstać nowiczok

Siergiej Skripal nie jest już w stanie krytycznym. Leczenie okazuje się skuteczne i stan zdrowa byłego podwójnego rosyjsko-brytyjskiego agenta szybko się poprawia. Nowiczok nie okazał się śmiertelny. Trucizna jest też coraz mniej tajemnicza. Wiadomo już bowiem, gdzie miała powstać. Według dziennika "The Times" nad nowiczokiem pracowano w ośrodku w Szychanach, tam był testowany, a potem przechowywany. To część informacji, jakie brytyjski rząd przekazał sojusznikom. Dowody uznano za tak przekonujące, że 30 państw zdecydowało się potem na wydalenia rosyjskich dyplomatów. Co wiemy o tym tajemniczym laboratorium i metodach działania Rosji? Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

