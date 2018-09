"Respect" w Pałacu Buckingham. Hołd gwardzistów dla Arethy Franklin

Foto: British Army Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Zmarła "królowa soulu" Aretha Franklin

Aretha Franklin zwana "królową soulu" zmarła w czwartek w wieku 76 lat w swoim domu w Detroit - poinformowała jej przedstawicielka Gwendolyn Quinn. Przyczyną śmierci był rak trzustki. W swej długiej karierze Franklin zdobyła aż 18 nagród Grammy. Jest pierwszą kobietą, która została przyjęta do Rock and Roll Hall of Fame. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

