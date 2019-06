Krwawa doba w Londynie. Przez miasto przelała się "fala morderstw"





W ciągu 28 godzin w Londynie zamordowano cztery osoby - podaje Reuters. Jedną z ofiar była ciężarna kobieta. Jej dziecko walczy o życie. Burmistrz miasta Sadiq Khan zapewnił, że służby robią wszystko, by zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo.

26-letnia Kelly Mary Fauvrelle była w ósmym miesiącu ciąży, gdy w sobotę nad ranem w południowym Londynie została dźgnięta nożem. Kobieta zmarła, ale ocalało jej dziecko. Noworodek znajduje się w szpitalu w stanie krytycznym. W związku ze sprawą policja aresztowała 29-letniego mężczyznę.



"Przemoc wobec kobiet jest poważnym problem, a wstrząsające morderstwa, do których dochodzi, tak jak w tym przypadku, ukazują skalę problemu, z którym się borykamy. Moje modlitwy są z tym niewinnym dzieckiem, oraz z matką, którą w tak tragiczny sposób straciło" - napisał Khan na Twitterze w sobotę.



Violence against women has no place in our city, and horrific murders in the home like this show the scale of the problem we face.



My heart goes out to this innocent child, and to the mother they have so tragically lost. @MetPoliceUK are investigating - please help if you can. https://t.co/ia8vIuViET — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 29 czerwca 2019

"Fala morderstw"

"Ja bym nie pozwolił zabić tego chłopaka". Londyn, polscy emigranci i tajemnicza zbrodnia W brytyjskim... czytaj dalej » To nie jedyne zabójstwo, do którego doszło minionej doby w brytyjskiej stolicy. Reuters pisze o "fali morderstw", która przelała się przez miasto. W przeciągu 28 godzin w Londynie zamordowano jeszcze trzy inne osoby. Dwóch mężczyzn zmarło od ran kłutych. Trzeci zginął w wyniku bójki. Pięć osób trafiło do aresztu.

"Grupa Violent Crime Taskforce (oddział specjalny do spraw zabójstw - red.) działa przez całą dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Londynu" - poinformował burmistrz miasta.

Niepokojące statystyki

Londyn od pewnego czasu zmaga się z problemem rosnącej liczby brutalnych przestępstw, co zwróciło nawet uwagę prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Przywódca USA na początku czerwca nazwał burmistrza Londynu "porażką" i ostrzegał, że sytuacja w mieście "pogorszy się", jeżeli nie zostanie on zastąpiony.

Także premier Theresa May jest oskarżana o to, że ograniczanie finansowania policji oraz cięcia w funduszach na opiekę społeczną przyczyniły się do gwałtownego wzrostu liczby przestępstw z użyciem noża.



Według oficjalnych statystyk w 2018 roku w Anglii i Walii odnotowano 285 zabójstw z użyciem noża. To najwyższy wskaźnik od ponad 70 lat - zauważa Reuters.



Boris Johnson, były burmistrz Londynu i faworyt w wyścigu o przejęcie stanowiska po May obiecał zwiększyć liczbę funkcjonariuszy policji, jeżeli zostanie wybrany.