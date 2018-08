Wjechał pod prąd, przeciął chodnik i uderzył. Nagranie z ataku w Londynie

Źródło: Google Earth Samochód potrącał ludzi przed brytyjskim parlamentem

Około 7.30 rano czasu lokalnego (8.30 w Polsce) rozpędzony samochód wjechał w bariery bezpieczeństwa postawione przed budynkiem brytyjskiego parlamentu w dzielnicy Westminster, w pobliżu wejścia dla gości. Samochód ranił trzy osoby. Dwie zostały przewiezione do szpitala, jedną z nich już wypisano. "Słyszałam krzyki ludzi". Samochód wjechał w bariery przed brytyjskim parlamentem, są ranni Policja... czytaj dalej »

Tuż po zdarzeniu na miejscu błyskawicznie pojawiła się policja, która zatrzymała mężczyznę kierującego pojazdem.

Londyńska policja poinformowała, że traktuje sprawę jako akt terroryzmu. - Biorąc pod uwagę, że wyglądało to na celowe działanie, metodę, i że to sławne miejsce, traktujemy to jako zdarzenie o charakterze terrorystycznym - przyznał zastępca komisarza londyńskiej policji Neil Basu.

BBC, powołując się na anonimowe źródła, informuje, że zatrzymany mężczyzna pochodził z okolic Birmingham. Choć nie był znany brytyjskiej agencji wywiadu ani służbom antyterrorystycznym, był znany policji.

Basu przekazał, że na tym etapie śledztwa wszystko wskazuje na to, iż sprawca działał sam. - Nie ma informacji o tym, by istniało powiązane z tym zdarzeniem dalsze zagrożenie dla londyńczyków ani mieszkańców innych częściach Zjednoczonego Królestwa - dodał.

Zapowiedziano, że na ulice miasta skierowani zostaną dodatkowi policjanci.

Do wydarzeń z Londynu odniósł się na Twitterze prezydent USA Donald Trump. "Kolejny atak terrorystyczny w Londynie... Te zwierzęta są szalone i muszą być traktowane z nieustępliwością i siłą!" - napisał.

Another terrorist attack in London...These animals are crazy and must be dealt with through toughness and strength!