29.11.2017 | Wizerunki eurodeputowanych na szubienicach. "To...

Została przekroczona granica, o której myślałem, że nie zostanie przekroczona za mojego życia - powiedział w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS były szef MSZ Adam Daniel Rotfeld, komentując manifestację Ruchu Narodowego w Katowicach, gdzie narodowcy powiesili na szubienicach wizerunki europosłów PO. - To jest rzecz, która w Polsce była niewyobrażalna - dodał. Jak stwierdził, bardziej niż reakcje międzynarodowe, interesuje go reakcja polskich władz, która jego zdaniem powinna być zdecydowana. - Mam nadzieję, że się nigdy to nie powtórzy - dodał Rotfeld.

