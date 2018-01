Pokazał nagranie z ciałem rzekomego samobójcy. Gwiazda internetu przeprasza po fali krytyki





Amerykański vloger Logan Paul opublikował w sieci wideo, na którym pokazał ciało wiszące na drzewie w japońskim "lesie samobójców". Nagraniu towarzyszyły żarty, za co mężczyznę spotkała ogromna fala krytyki ze strony internautów na całym świecie. Paul zdecydował się przeprosić.

Wideo, na którym amerykańska gwiazda internetu, Logan Paul, wraz z przyjaciółmi spaceruje po lesie Aokigahara i natrafia na ciało rzekomego samobójcy, zostało opublikowane w niedzielę na kanale YouTube i zyskało ogromną popularność.

Film ze spaceru wyświetlono kilka milionów razy zanim serwis YouTube go usunął.

Internauci nie zostawili suchej nitki na blogerze. Publikację okrzyknięto obrzydliwą i pozbawioną szacunku.

W "lesie samobójców"

Nieudana ucieczka naukowca z Korei Północnej. Media: popełnił samobójstwo Północnokoreański... czytaj dalej » Kilkuminutowe nagranie przedstawiało fragment spaceru po japońskim lesie Aokigahara nazywanym "lasem samobójców". Paul i kilkoro jego przyjaciół zabrali na wycieczkę namiot, piłkę i inne biwakowe rekwizyty. Zaczęli przedzierać się przez zarośla, żartując z osławionej, mrocznej atmosfery lasu. W pewnej chwili dostrzegli ciało wiszące na drzewie.

Bloger, podchodząc bliżej, zdał sobie sprawę z tego, że na drzewie naprawdę wisi człowiek. Mimo to, nie przestał nagrywać. Podszedł do wiszącego ciała i powiedział, że depresja i samobójstwo nie są tematem do żartów.

"Jestem tylko człowiekiem"

Po ostrych reakcjach ze strony środowiska blogerów, fanów, dziennikarzy i setek internautów, Paul zdecydował się przeprosić. Na Twitterze opublikował 1 stycznia przeprosiny.

"Nigdy nie spotkałem się z taką falą krytyki, bo nigdy nie popełniłem takiego błędu jak teraz. Otaczają mnie dobrzy ludzie i wierzę, że podejmuję właściwe decyzje, ale jestem tylko człowiekiem. Mogę się mylić" - napisał w oświadczeniu vloger. "Nie zrobiłem tego dla odsłon, mam ich wystarczająco dużo. Zrobiłem to, bo myślałem, że to będzie miało pozytywny oddźwięk, nie wywoła fali negatywnych komentarzy. To nigdy nie było moją intencją" - dodał.



We wtorek na Twitterze Paula pojawiły się kolejne przeprosiny, tym razem w formie nagrania.

- Chcę przeprosić internautów, tych wszystkich którzy widzieli wideo, a także tych, którzy są dotknięci zaburzeniami psychicznymi i depresją. Przede wszystkim chcę przeprosić ofiarę i jego rodzinę – mówi gwiazda YouTube’a.



Logan Paul jest 22-letnią gwiazdą serwisu YouTube. Ma 15 milionów subskrybentów. Równie wielką popularnością cieszy się w innych mediach społecznościowych. Codziennie publikuje krótkie filmy z zabawnymi performensami. Ma też za sobą kilka epizodów w telewizyjnych produkcjach.

Aokigahara

Las Aokigahara, w którym powstało kontrowersyjne nagranie, leży u podnóża wulkanu Fudżi na japońskiej wyspie Honsiu. Złą sławą cieszy się od dawna, jako miejsce związane z duchami. Nazwę "lasu samobójców" zyskał jednak dopiero w drugiej połowie XX wieku.

W latach 60. opublikowano dwie książki autorstwa Seichō Matsumoto: "Pagoda Fal" i "Kuroi Jakai", opowiadające o tragicznych losach kochanków i duchu kobiety. Bohaterowie powieści popełniają samobójstwo właśnie w lesie u stóp Fudżi. Wywołało to falę samobójstw w Aokigahara. W latach 90. efekt spotęgowała jeszcze popularność "Kompletnego podręcznika samobójstwa” autorstwa Wataru Tsurumi.

Kiedy w 2003 roku liczba samobójstw przekroczyła sto, władze przestały publikować informacje na temat tego, ile ciał rocznie specjalne patrole znajdują w lesie. Jest to jeden ze sposobów na walkę z plagą samobójstw w kraju. W 2016 roku w Japonii samobójstwo popełniło 21 897 osób.