Miały być dwa miliony złotych na in vitro, nie będzie ani złotówki. Tak zdecydowali radni PiS

Video: tvn24

Prof. Szamatowicz o metodzie in vitro

14.12.| Szamatowicz przypomniał, że w Polsce pierwszego udanego zabiegu metodą in vitro dokonano dziewięć lat po narodzinach pierwszej osoby na świecie, poczętej w ten sposób. Zaproponował, żeby nowy rzecznik zamiast na mównicy Senatu, "staną oko w oko z tym pierwszym dzieckiem". - Ona powiedziałaby mu (rzecznikowi - red.), co o nim sądzi w momencie, kiedy mówi, że (in vitro), to jest metoda moralnie wątpliwa - dodał.

»