Ona na S8 zablokowała inne auto. On wysiadł, by "porozmawiać". Tłumaczyli się, ale czeka ich sąd

Video: Kontakt24

Agresywny kierowca zaatakował na S8

5.07| Wracał z rodziną z wakacji, przeżył chwile grozy na S8. Agresywny kierowca najpierw zajeżdżał mu drogę, potem zmusił do zatrzymania się. - Szarpał za klamkę, walił w szybę. Próbował się dostać do środka. To był dla nas szok. - relacjonuje Reporte24 i pokazuje nagranie z krewkim kierowcą.

