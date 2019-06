Najpierw wyzwiska, potem ciosy kijem w głowę. Pobity 26-latek z Indii. "Atak na tle rasistowskim"

Stał na przystanku w Aleksandrowie Łódzkim, bo piątkowy wieczór chciał spędzić w Łodzi. Wtedy - jak ustalili śledczy - do 26-latka z Indii podszedł młodszy o dwa lata mężczyzna. Zaczęło się od wyzwisk, a skończyło na ciosach w głowę drewnianym kijem.

Prokuratura uznała, że do ataku doszło na tle rasistowskim.

- Napastnik usłyszał zarzuty stosowania przemocy i znieważenia obywatela Indii ze względu na jego przynależność narodową - informuje Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.

Według śledczych przebieg był następujący: znany w okolicy ze względu na swoje agresywne zachowanie 24-latek zaczepił obcokrajowca, kiedy ten czekał na autobus. Po wyzwiskach sięgnął po drewniany kij, którym zadawał ciosy. Jeden z nich trafił w skroń - wtedy obywatel Indii zalał się krwią i stracił przytomność.

- Służby wezwali świadkowie - informuje Przemysław Kaleta, reporter TVN24, który zajął się sprawą.

Do pięciu lat więzienia

Niedługo potem zatrzymany został 24-latek, który teraz ma już status podejrzanego.

- Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów. Twierdził podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego, że to on został zaatakowany. Ta wersja jednak kłóci się z ustaleniami oraz wersją przedstawioną przez świadków - informuje Krzysztof Kopania.

Prokuratorzy zawnioskowali o tymczasowy trzymiesięczny areszt dla 24-latka. Sąd przychylił się do tego wniosku, więc mężczyzna najbliższe miesiące spędzi w celi. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Prokuratura informuje, że zaatakowany 26-latek trafił po ataku do szpitala, ale na szczęście nie odniósł obrażeń zagrażających jego życiu i wyszedł już do domu.