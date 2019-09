Żona wpuściła do domu kochanka, jej mąż został zamordowany. Oboje zostali skazani

Mariusz S. zabił męża swojej kochanki - uznał w środę Sąd Okręgowy w Łodzi, który wydał wyrok sprawie zbrodni, do której doszło w 2017 roku. S. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok usłyszała też żona zamordowanego mężczyzny, Marzena B. Ona ma w celi spędzić łącznie cztery lata i sześc miesięcy. Wyrok nie jest prawomocny.

O końcu procesu w tej zbrodni pisaliśmy obszernie na tvn24.pl w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj łódzki sąd wydał wyrok.

Mariusz S. nieprawomocnie został uznany za winnego zabójstwa, do którego doszło 27 listopada 2017 roku. Za kratami ma spędzić 25 lat.

Na ławie oskarżonych obok niego siedziała kochanka, Marzena B. Prokuratura oskarżyła ją o zabójstwo, ale sąd ostatecznie zmienił kwalifikację jej czynu na nieudzielenie pomocy i poplecznictwo, czyli zacieranie śladów. Została skazana na cztery lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności.

Wyrok nie jest prawomocny, obrońca Mariusza S. po wyroku zapowiedział apelację.

Zbrodnia po północy

Miron B. miał 41 lat. W listopadzie 2017 roku jego małżeństwo było w rozsypce. Z młodszą o dziewięć lat żoną miał być niedługo formalnie rozwiedziony.

- Ona chciała rozwodu bez rozstrzygania o winie. Wpadła w furię, kiedy mój klient udowodnił jej niewierność. Robiła, co mogła, żeby go zdyskredytować, wylewała na niego morze pomyj - mówił w swojej mowie końcowej mecenas Piotr Paduszyński. Na procesie w sprawie zabójstwa jest pełnomocnikiem rodziny Mirona B. Wcześniej reprezentował go w czasie procesu rozwodowego.

"Ogląda kabarety" - napisała do kochanka. Niedługo potem jej mąż już nie żył On, Mariusz S.,... czytaj dalej » 27 listopada, po północy Miron B. położył się spać. W tym czasie jego żona była w ciągłym kontakcie z kochankiem, który czekał na pobliskiej stacji benzynowej. Według ustaleń prokuratorów, kobieta wpuściła mężczyznę do domu, a ten zaatakował męża.

Zaginiony

Siostra zamordowanego mężczyzny już po kilku godzinach zgłosiła zaginięcie na policji, ponieważ nie mogła się skontaktować z bratem.

Trzy dni później policja była już pewna, że mężczyzna został zabity we własnym domu, a w zbrodni swój udział musiała mieć żona. Kobieta została zatrzymana.

Już dwa dni później (2 grudnia) zatrzymany został Mariusz S.. Okazało się, że wyjechał do Niemiec.

Został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Po kłótni zadzwoniła po kochanka. Jej mąż zginął. W sądzie padło "przepraszam" Byli w trakcie... czytaj dalej » Do kolejnego przełomu doszło 6 stycznia 2018 roku. Wtedy to policjanci dotarli do garażu przy ulicy Zygmuntowskiej w Łodzi, który był wynajmowany przez Mariusza S. W środku dokonano wstrząsającego odkrycia. Znaleziono zwłoki Mirona B., które były w stanie znacznego rozkładu. Były skrępowane, zawinięte w kołdrę i folię oraz ściśnięte taśmą transportową.

***

Na rozprawach Marzena B. siedziała zapłakana. Usiłowała przepraszać członków rodziny swojego męża. W swojej mowie końcowej stwierdziła, że mąż "był jej bardzo bliski".

- Byliśmy w trakcie rozwodu, fakt. Ale w końcu to był mój mąż. Mieliśmy razem wychowywać synka - łkała na ostatniej rozprawie.

Mariusz S. nie przyznawał się do winy. Twierdził, że krytycznej nocy nie wchodził do domu małżeństwa B. Sugerował, że kochanka go wrabia, a za zbrodnią "stoi ktoś inny".

***

Miron B. i skazana Marzena B. wychowywali syna. Chłopiec dziś ma osiem lat, jest pod opieką babci od strony matki. Chłopcem opiekują się jednak obie rodziny.