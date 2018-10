Jechał szybko, wypadł z drogi i uderzył w kamienicę. Zginęła 21-letnia studentka

Jechał szybko przez opustoszałe centrum Łodzi. Pijany, niespełna 20-letni kierowca wypadł z drogi i uderzył w kamienicę. Na miejscu zginęła jego koleżanka z akademika.

Tragedię, do której doszło w środę przed trzecią rano, nagrały miejskie kamery. Udało nam się dotrzeć do nagrania, które teraz jest ważnym materiałem dowodowym przeciwko studentowi pochodzącemu z Ukrainy. Kiedy doprowadził do wypadku, miał w organizmie blisko dwa promile alkoholu.

"Z sieczkarni wystawała tylko zakrwawiona ręka". Tak ratują życie w śmigłowcu Widzą więcej... czytaj dalej » Miejskie kamery nagrały, jak prowadzony przez niego hyundai pędził ulicą Narutowicza od strony Piotrkowskiej. Na skrzyżowaniu z ulicą Polskiej Organizacji Wojskowej wypada z drogi i z dużą siłą uderza w kamienicę. Pojazd zmienia się w kulę iskier, przelatuje na drugą stronę Narutowicza i zatrzymuje się na zaparkowanych tam samochodach.

Kierowca wyszedł ze zdarzenia niemal bez szwanku. Siedząca obok niego 21-letnia koleżanka zginęła.

- Dzisiaj mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości - informuje Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.

20-letni Ukrainiec został przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej dla Łodzi Polesia.

Tragiczny powrót

"Skręcił na nas specjalnie. Przez niego moja Iza zginęła" Iza miała 21 lat.... czytaj dalej » Tragicznej nocy Ukrainiec pił z kolegą alkohol w akademiku. W nocy zadzwoniła do niego Halyna, mieszkająca z nim w tym samym akademiku Ukrainka.

- Pracowała w centrum Łodzi. Poprosiła, żeby przywiózł ją do akademika - opowiada Kopania.

Pijany chłopak wsiadł za kierownicę. Na Piotrkowskiej zabrał koleżankę. Do wypadku doszło, kiedy już wracali.

- Mężczyzna twierdzi, że dziewczyna się z nim pokłóciła w czasie jazdy. Jak twierdzi, miała złapać za kierownicę. To, według wersji podejrzanego, doprowadziło do tragedii - mówi Kopania.

Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia. Śledczy zawnioskowali już do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.

"W Polsce z miłości"

Jak się dowiedzieliśmy, niespełna 20-letni kierowca studiował na Uniwersytecie Łódzkim.

- Chciał mieszkać w Łodzi, bo tu się zakochał - tłumaczą nam osoby zbliżone do sprawy.

W październiku chłopak po raz drugi rozpoczął pierwszy rok studiów.

- Po wypadku obejmował nieprzytomną dziewczynę i krzyczał coś po ukraińsku - mówią świadkowie tragedii.

Halyna była reanimowana na miejscu wypadku przez kilkadziesiąt minut.