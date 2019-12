Miesiąc temu zniknął bez śladu. Tajemnicza śmierć w centrum Łodzi

Państwa Unii porozumiały się na szczycie w Brukseli w sprawie wyznaczenia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku - poinformował w nocy z czwartku na piątek szef Rady Europejskiej Charles Michel. Przekazał, że "jeden z krajów członkowskich potrzebuje więcej czasu, by zadeklarować gotowość do neutralności klimatycznej". zobacz więcej »