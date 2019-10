Rogatki się podnoszą, auta ruszają, a po chwili przejeżdża pociąg. "Po prostu brak słów"





»

- Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby córka nie spojrzała w prawo zanim wjechała na tory - mówi Agnieszka z Łodzi i pokazuje w sieci nagranie z przejazdu kolejowego w Łodzi. Dróżnik otworzył rogatki chwilę przed tym, jak drogę przeciął rozpędzony pociąg.

Agnieszka opowiada, że film został nagrany przez wideorejestrator w samochodzie jej córki. W miniony czwartek jechała do pracy, musiała przejechać przez przejazd kolejowy przy ulicy Malowniczej w Łodzi.

- Najpierw przejechały dwa pociągi, później przez pięć minut na przejeździe nie działo się nic. Potem przejazd się otworzył - relacjonuje Agnieszka.

Wjechała na tory, zmiótł ją rozpędzony pociąg Na niestrzeżonym... czytaj dalej » Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, że rogatki się podnoszą i kierowcy ruszają, żeby przejechać na drugą stronę. Nagle się jednak zatrzymują. Po chwili przed nimi przejeżdża rozpędzony pociąg osobowy.

- Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby córka nie spojrzała w prawo przed wjechaniem na torowisko. Po prostu brak słów - mówi Agnieszka.

Dróżnik zawieszony

- O zdarzeniu na ulicy Malowniczej dowiedzieliśmy się dopiero teraz - mówi w rozmowie z tvn24.pl Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe.

Dodaje, że dzięki nagraniu sprawa jest jasna - na przejeździe doszło do przedwczesnego otwarcia rogatek.

- To incydent, który traktujemy bardzo poważnie. Dróżnik, który wówczas odpowiadał za właściwe zabezpieczenie przejazdu, został odsunięty od pełnienia obowiązków związanych z ruchem kolejowym - informuje Siemieniec.

Dodaje, że pracownik w dniu zdarzenia posiadał wszystkie wymagane szkolenia oraz egzaminy. Miał też - jak mówi Siemieniec - doświadczenie wystarczające do skutecznego dbania o bezpieczeństwo na przejeździe. Co zatem poszło nie tak? To PKP PLK będzie starało się wyjaśnić.

Dowiedzieliśmy się, że dróżnika nie było dzisiaj w pracy, dlatego nie udało się dotąd poznać jego wersji zdarzeń. Jasne jest jednak to, że to on sterował rogatkami.

Widzisz? Reaguj

Siemieniec podkreśla, że każde zdarzenie na przejeździe kolejowym może być realnym zagrożeniem dla życia wielu ludzi, dlatego wszystkie muszą być drobiazgowo wyjaśniane.

Dróżniczkę bolała głowa, "zapomniała" o pociągu. Zginęła rowerzystka Pociąg jechał... czytaj dalej » - Trzeba zrobić wszystko, żeby wyeliminować takie zdarzenia w przyszłości - dodaje.

Ale - jak podkreśla - wyciąganie wniosków jest możliwe tylko wtedy, kiedy informacja o niebezpiecznej sytuacji jest szybko przekazywana dalej. A tego w tym wypadku zabrakło.

- Od czerwca ubiegłego roku prowadzimy akcję żółta naklejka. Na każdym przejeździe umieszczone są informacje o dokładnej nazwie i lokalizacji przejazdu. Są też numery telefonu, pod którymi czekamy na zgłoszenia o wszelkich niebezpiecznych sytuacjach - przypomina rzecznik PKP PLK.

Zatrzymaj się, żeby żyć

Mirosław Siemieniec przypomina, że wjazd na przejazd kolejowy jest możliwy tylko wtedy, kiedy rogatki są już w pełni otarte.

- Jazdę można kontynuować, kiedy przestanie świecić czerwone, ostrzegawcze światło - mówi rozmówca tvn24.pl.

Kończy apelem, żeby - niezależnie od wyświetlanych komunikatów - przed przejechaniem przez tory upewnić się, czy pociąg nie jedzie.

- Tracimy w ten sposób kilka sekund, ale możemy zyskać życie - kończy Siemieniec.