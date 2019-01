Pożar rury z gazem. Jeden ranny, kilkadziesiąt osób ewakuowanych

We wtorek w brytyjskim parlamencie odbędzie się kluczowe głosowanie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Deputowani zdecydują, czy poprą plan wyjścia zaproponowany przez premier Theresę May. Szefowa rządu wezwała w poniedziałek deputowanych do "ponownego spojrzenia" na proponowaną przez nią umowę. zobacz więcej »