"Na lawetę i zlecenie z ratusza" - sposób na zuchwałą kradzież samochodu

Video: TVN24 Łódź

Studenci zostali zatrzymani tuż po kradzieży

02.01. | Dwóch zataczających się studentów postanowiło obrabować jarmark bożonarodzeniowy. Nie przeszkadzało im to, że robili to na najważniejszej łódzkiej ulicy, gdzie roi się od kamer. Teraz grozi im nawet do 10 lat więzienia.

