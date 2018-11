Uderzył żonę. Zginął po ciosie sąsiada, który wszystko widział





Mąż uderzył żonę na oczach sąsiada. A ten chciał jasno dać do zrozumienia, że przemoc mu nie odpowiada. Pomiędzy mężczyznami doszło do sprzeczki, a potem agresywny mąż dostał cios nożem w bark. Nie przeżył.

Podejrzanemu 27-latkowi grozi dożywocie. Prokuratura ustaliła, że w minioną sobotę do jego mieszkania przyszła sąsiadka.



Próbował zabić dwóch bliźniaków. Poszło o kobietę Dożywocie grozi... czytaj dalej » - Chciała oddać ładowarkę do telefonu. Gdy wychodziła, na korytarzu podszedł do niej mąż i bez powodu uderzył ją ręką w głowę - mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.



27-latek zwrócił uwagę agresywnemu sąsiadowi.



- Między mężczyznami doszło do wymiany zdań. W trakcie sprzeczki młodszy z mężczyzn niespodziewanie ugodził drugiego nożem w okolicę barkową po lewej stronie - informuje prokurator Kopania.



Dożywocie



Raniony sąsiad silnie krwawił. Próbował wrócić do domu, ale po zrobieniu kilku kroków upadł. W tym czasie 27-letni sąsiad wrzucił nóż do zlewozmywaka.



- Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Niestety, mimo podjętej reanimacji, 49 – latka nie udało się uratować - mówi Kopania.



Oględziny zwłok wykazały, że ostrze noża spowodowało krwotok, który skończył się gwałtowną śmiercią.

Okazało się, że nożownik był pijany.



- Podczas przesłuchania nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale potwierdził fakt ugodzenia nożem 49 - latka. Wyjaśnił, jednak że nie chciał go zabić, był to jego zdaniem odruch spowodowany nadmiernym spożyciem alkoholu - mówi Kopania.



Prokuratura wystąpiła o tymczasowe aresztowanie 27-latka.