Dziesięciolatek zabrał dziadkowi kluczyki od samochodu. "Ktoś gonił auto, ktoś zajechał mu drogę"

Im więcej zaczęli spisywać takich przypadków, tym bardziej cierpła skóra na karku - mówił we "Wstajesz i wiesz" o opracowanym przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" raporcie "Sędziowie pod presją" sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik stowarzyszenia. - Jeżeli sędzia ma odpowiadać za to, że wydał wyrok, który się nie spodobał politykom, to są (to) standardy Rosji i Białorusi - ocenił Przymusiński. zobacz więcej »