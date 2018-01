Video: tvn24

Fogelman: niemoralne jest, kiedy państwo toleruje ataki...

23.12 | Prawnik Lejb Fogelman, pytany o incydenty na tle nienawiści, stwierdził, że wynikają one z kwestii kulturowych. - Mnie te incydenty tak nie przerażają, dopóki nie są tolerowane przez państwo. To jest problem - stwierdził. - Problem zaczyna się wtedy, kiedy tego typu rzeczy są tolerowane publicznie, szczególnie przez państwo, bo to zaczyna być wtedy groźne.

