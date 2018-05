"Zjechał wprost pod autobus szkolny". Pięcioro dzieci w szpitalu





Foto: TVN24 Łódź Do wypadku doszło po godz. 7

W Łagiewnikach Nowych (woj. łódzkie) samochód osobowy zderzył się z autobusem, który przewoził dzieci do szkoły. Policja bada okoliczności wypadku.

Było po godzinie 7, kiedy kierowca autobusu szkolnego jadącego ulicą Smardzewską zauważył, że jadący z przeciwka samochód osobowy zjeżdża na przeciwległy pas ruchu.



- Kierowca nacisnął na hamulec. Na szczęście, przed zderzeniem wytracił całą prędkość - opowiada mł. asp. Magdalena Nowacka ze zgierskiej policji.

Siła uderzenia była jednak na tyle duża, że 65-letni kierowca siedzący za kierownicą opla odniósł poważne obrażenia i musiał być przewieziony do szpitala im. WAM w Łodzi.

- Ucierpiały też dzieci jadące do szkoły. Pięcioro dzieci, w wieku od 7 do 11 lat, uskarżało się na bóle. Zostały one przewiezieni do szpitala Marii Konopnickiej w Łodzi - dodaje Nowacka.

Policja zabezpiecza ślady na miejscu wypadku. Ulica Smardzewska jest zablokowana w obu kierunkach.