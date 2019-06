"Ziemia obiecana, nie dla każdego". Tak świat widzą bezdomni

Foto: TVN24 Łódź Video: Paula Przetakowska / Fakty po południu

Dla potrzebujących, ubogich, bezdomnych. "Postanowiłem, że...

Podzielmy się jedzeniem po świętach - apelują fundacje dobroczynne z całej Polski. To działa, bo żywność z wielkanocnego stołu coraz rzadziej trafia do kosza, a coraz częściej na inne stoły. To, czego nie zjemy, możemy zanieść do jadłodzielni, albo zostawić w specjalnych lodówkach. Jedzenie trafi do osób potrzebujących, ubogich i bezdomnych.

