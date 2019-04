"Dziewczynka urodziła się żywa". Matka może usłyszeć zarzut zabójstwa





Zwłoki noworodka, zakopane w lesie, znaleźli policjanci. Prokuratura już wie, że dziecko żyło po porodzie. Dziewczynka była na tyle rozwinięta, żeby funkcjonować poza organizmem matki, która teraz może usłyszeć zarzut zabójstwa.

Dziecko było zawinięte w foliowy worek, było zakopane w lesie niedaleko domu 37-letniej matki. W piątek odbyła się sądowo - lekarska sekcja zwłok, która wykazała, że dziewczynka urodziła się żywa. To bardzo ważna wiadomość dla prokuratorów badających sprawę, bo oznacza, że mogło dojść do zabójstwa.

- Dziewczynka była prawidłowo rozwinięta i zdolna do samodzielnego życia poza organizmem matki - mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.

Biegli oszacowali, że dziecko prawdopodobnie pochodziło z 9-miesięcznej ciąży, a do jego zgonu doszło już po narodzeniu.

Według Kopani jednoznaczne określenie przyczyny śmierci będzie możliwe po przeprowadzeniu szczegółowych badań.

- Wstępnie biegły określił, że noworodek mógł umrzeć w wyniku uduszenia, był bowiem umieszczony w foliowym worku. Przyczyną śmierci mogło być też wykrwawienie, będące skutkiem niepodwiązania pępowiny - dodaje prokurator.

Za zabójstwo kobiecie może grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Zatrzymani

Zwłoki noworodka, zakopane w lesie pod Zgierzem, policja odnalazła w środę wieczorem. Jak ustalili śledczy, 37–letnia kobieta była wcześniej przesłuchiwana przez zgierskich funkcjonariuszy w ramach pomocy prawnej w sprawie nabywania środków poronnych.

Składając zeznania, nie była w stanie logicznie wytłumaczyć, czy i kiedy kupowała te środki, a także jak zakończyła się ciąża, w której była.

Po przewiezieniu kobiety do zgierskiego szpitala przeprowadzono badanie, które wykazało przebyty niedawno poród. Ustalono, że odbył się on we wtorek. Ciało dziewczynki zostało zakopane w lesie w pobliżu miejsca zamieszkania kobiety.

W związku ze sprawą zatrzymano także rodziców 37-latki.