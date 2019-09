"Skrzywdził dziewczynkę, odjechał rowerem". Policja szuka tego mężczyzny

Foto: TVN24 Łódź Video: TVN24 Łódź

Policja prosi o pomoc

25.09. | Ma od 40 do 50 lat. Po Zduńskiej Woli poruszał się na rowerze. To on, jak informuje policja, wykorzystał seksualnie nieletnią. Funkcjonariusze publikują zdjęcia poszukiwanego z kamer monitoringu; przygotowali też portret pamięciowy.

»