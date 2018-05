Zdewastowane ule i ponad milion błąkających się pszczół. "Wygląda na robotę konkurencji"

- Gdyby stał za tym ktoś nie znający się na pszczołach, to by uciekł po przewróceniu pierwszego ula, bo pszczoły by go pogryzły - opowiada Tomasz Trzuskowski, właściciel pasieki w Ptaszkowicach (woj. łódzkie). Nieznani sprawcy zniszczyli 18 uli. Nad miejscowością lata do dwóch milionów "bezdomnych" pszczół.