Foto: Kontakt24 Video: TVN24 Łódź

Pod prąd po A1

03.04. | Jedni "spieszyli się do domu" inni "źle się czuli i nie mogli stać już dłużej" - to tłumaczenia kierowców ukaranych przez policję za jazdę autostradą pod prąd. - Zdarza się to coraz częściej, a kierowcy są coraz bardziej bezmyślni - alarmują służby. Najnowsze nagrania - na których widać samochody jadące pod prąd po A1 - dostaliśmy na Kontakt24.

