Dwóch kandydatów i jeden głos różnicy. Będą sprawdzać nieważne karty?

Video: tvn24

Członkowie komisji o opóźnieniach

23.10 | Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie wciąż ustala ostateczne wyniki wyborów na prezydenta miasta i do Rady Miasta. Przewodniczący tej komisji Rafał Lisak powiedział, że ogłoszenie wyników nastąpi najwcześniej we wtorek po południu. To niedopracowanie ordynacji – komentują członkowie obwodowych komisji.

