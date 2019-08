Wiózł trzy rowery, jeden spadł na autostradę. "To mogło skończyć się tragedią"

Foto: ~kubuspuchatek2 / Kontakt24 Video: tvn24

Premier Mateusz Morawiecki otworzył nowy odcinek autostrady

2.08 | Premier Mateusz Morawiecki szczerze przyznaje, że to drobiazg, ale zaznacza, że z drobiazgów składa się świat. Jak się okazuje, także ten drogowy. Od południa kierowcy mają do dyspozycji kolejne 33 kilometry autostrady. To pierwsze takie otwarcie od trzech lat.

»