Poległa rzecznik rządu, teraz o Łódź powalczy Buda. "Znam go słabo"





»

Waldemar Buda, 36-letni poseł PiS, jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Łodzi. Czeka go niełatwy pojedynek z Hanną Zdanowską z Platformy Obywatelskiej, która w czasie poprzednich wyborów łatwo pokonała obecną rzeczniczkę rządu, Joannę Kopcińską.

Buda ma 36 lat, od 2015 roku jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. Startując z okręgu łódzkiego zdobył ponad 15 tysięcy głosów. Wcześniej był asystentem europosła Janusza Wojciechowskiego. Obecnie jest wiceprzewodniczącym parlamentarnego zespołu ds. prawa spółdzielczego. Ma żonę i dwójkę dzieci.

PiS ogłosiło kandydatów na prezydentów miast Prawo i... czytaj dalej » Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim.

- Bardzo się cieszę, że będę alternatywą dla rządów Hanny Zdanowskiej. Mam za sobą wiele rozmów i spotkań, z których wynika, że jest olbrzymia potrzeba zmian. Będę poważną i dobrą alternatywą - tak ogłoszenie swojej kandydatury skomentował w rozmowie z tvn24.pl.

Twierdzi, że w wyścigu wyborczym jego atutami będzie "młodość i energia"

- W Łodzi nie brakuje konfliktów i wybuchających każdego dnia problemów, których mogłoby być mniej. Stąd moja decyzja o kandydowaniu i postanowienie, że przedstawię inną wizję zarządzania miastem i inny kierunek jego rozwoju - podkreśla kandydat Zjednoczonej Prawicy.

Trudny wyścig

Poseł PiS zmierzy się z Hanną Zdanowską, która będzie walczyć o trzecią już kadencję. Obecna prezydent Łodzi w czasie ostatnich wyborów samorządowych gładko poradziła sobie z obecną rzeczniczką rządu, Joanną Kopcińską. Wyścig wyborczy rozstrzygnął się wtedy już w pierwszej turze.

Córka Zbigniewa Wassermanna kandydatką na prezydenta Krakowa O jej... czytaj dalej » Tym razem jednak ciesząca się dużą popularnością prezydent przystępuje do wyborów z ciężarem wyroku, który usłyszała w marcu tego roku. Zdanowska została uznana przez sąd winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera Włodzimierza G. Nie zrezygnowała jednak ze startu w wyborach.

- Prawo mi tego nie zabrania. Dla mnie najważniejsze jest to, że mogę startować. Będę startowała. To łodzianie będą decydować o tym, kto będzie prezydentem. To oni zadecydują, komu powierzą dalsze zarządzanie miastem. To jest dla mnie najważniejsze - tłumaczyła wówczas, zapowiadając odwołanie od wyroku.

Kandydat nie z Łodzi

Zdanowska w swoim pierwszym komentarzu o Budzie zwróciła uwagę na to, że jego start nie został obwieszczony w Łodzi.

- Chciałbym też, żeby mój kontrkandydat pochodził z Łodzi. Tutaj jest nasza mała ojczyzna. A on jest kandydatem chyba z Turku - mówiła obecna prezydent miasta.

Jednocześnie zaznaczyła, że nie zdążyła zbyt dobrze poznać swojego obecnego kontrkandydata.

- Żeby móc kogoś poznać, trzeba z kimś przynajmniej realizować projekty. Wtedy można wiedzieć, na co można liczyć. Niestety radni opozycji, a Budę zapamiętałam jako radnego, zawsze koncentrowali się na szukaniu dziury w całym - komentowała.

Zdanowska i Buda to na razie jedyni kandydaci na urząd prezydenta Łodzi czołowych sił politycznych. SLD, które jest obecnym koalicjantem Platformy w Radzie Miasta nie wyklucza poparcia Zdanowskiej. Przewodniczący Sojuszu w regionie Tomasz Trela mówił niedawno, że "rozmowy cały czas trwają".

- Ustalamy pewne minima programowe, a później kwestie osobowe - tłumaczył polityk.

Nowoczesna swoje stanowisko w tej sprawie ma przedstawić w późniejszym terminie.