Kierowcom służył ponad 30 lat, właśnie znika. Utrudnienia na A1





»

Cztery maszyny fragment po fragmencie rozbierają ponad 30-letni wiadukt przy węźle Piotrków Trybunalski na autostradzie A1. Drogowcy walczą z czasem, bo prace powinny zakończyć się do poniedziałkowego poranka. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia.

Nowy, ważny i popękany. Drogowcy zamknęli wiadukt na autostradowym węźle na A1 Jeden z wiaduktów... czytaj dalej » Odcinek autostrady A1 pomiędzy Tuszynem, a Piotrkowem Trybunalskim został wyłączony z ruchu. Wszystko przez prace rozbiórkowe przy wysłużonym ponad 30-letnim wiadukcie.

- Konstrukcja przechodzi do historii. Cztery maszyny non stop pracują i kawałek po kawałku burzą wiadukt, by w tym miejscu była możliwość budowy nowego węzła - relacjonuje Piotr Borowski, reporter TVN24.

Utrudnienia dla kierowców

Trwa wyścig z czasem, bo prace mają zakończyć się do godziny 6 rano w poniedziałek. Do tego czasu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Wszyscy ci, którzy jadą od strony Łodzi na węźle Tuszyn powinni zjechać na drogę krajową numer 12, a potem przez drogę S8 wrócić na autostradę A1. Z kolei podróżujący od strony Katowic z autostrady A1 powinni skierować się na S8, a później drogą krajową numer 12 powrócić na autostradę.

- Na pewno będzie to utrudnienie, ale nie powinno być dramatycznych sytuacji - podkreśla Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I apeluje o zachowanie ostrożności, stosowanie się do znaków i nie jeżdżenie "na pamięć".

Objazdy na czas prac na A1

"Nowy obiekt, nowe parametry"

Co powstanie w miejscu wyburzanego wiaduktu?

- Będzie nowy obiekt, o nowych parametrach. Pojawią się tam jeszcze dwie łącznice, których wcześniej nie było. To pozwoli jadącym od Łodzi skręcić w kierunku Warszawy, jak i jadącym z Warszawy skręcić w kierunku Łodzi - wyjaśnia Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.