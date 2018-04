"Testował" wiatrówkę na gołębiach, jednego zastrzelił





Foto: Policja w Łodzi Zatrzymany ma usłyszeć zarzuty

Do dwóch lat więzienia grozi 43-letniemu łodzianinowi za zastrzelenie gołębia. Strzelał do ptaków z wiatrówki, którą chwalił się jego znajomy.

O tym, że na ul. Rytla w Łodzi strzela do gołębi, policjantów poinformowała w niedzielę po południu anonimowa osoba.

- Funkcjonariusze szybko zostali wysłani na miejsce. Zauważyli trzy osoby, z których jedna trzymała w rękach futerał. W środku była wiatrówka - opowiada podkom. Marcin Fiedukowicz z łódzkiej policji.

Wiązał psa i do niego strzelał. Zeznał, że bierze dopalacze i robi się po nich "agresywny i nieobliczalny" - Krępował psa... czytaj dalej » Właściciel broni powiedział stróżom prawa, że postanowił się nią pochwalić swoim znajomym, ale sam nie strzelał do ptaków.

- Do zabicia gołębia przyznał się natomiast jego 43-letni znajomy. Jako cel obrał gołębie. Jeden z ptaków został postrzelony śmiertelnie i spadł do rynny pobliskiego lokalu gastronomicznego - mówi podkom. Fiedukowicz.

Do dwóch lat więzienia

Mężczyzna został zatrzymany.

-Usłyszy on zarzut dotyczący znęcania się nad zwierzętami, co zagrożone jest karą do dwóch lat pozbawienia wolności - zapowiada Fiedukowicz.



Policjant przypomina, że zwierzęta w Polsce są chronione. Znęcanie się nad nimi i akty bezmyślnego okrucieństwa mogą skutkować wymierzeniem bezwzględnej kary pozbawienia wolności nawet do lat trzech.



- Jeżeli widzimy osobę, która znęca się nad zwierzęciem nie bójmy się zawiadomić o tym organów ścigania - kończy policjant.

