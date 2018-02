Foto: Policja w Łodzi Video: śląska policja

Podejrzany o potrącenie policjanta zatrzymany

13.01| Śledczy przez dwa dni szukali kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli, potrącił policjanta, uciekł, a na koniec porzucił auto. Mężczyzna trafił do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia.

»